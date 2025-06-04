شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو توضيحى وارشاد لتعامل طلاب الثانوية مع ورقة الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحيا حول التعليمات والإرشادات المهمة المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024/ 2025، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة.

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا للإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها خلال ملء البيانات وتدوين أرقام الجلوس، فضلا عن توضيح أهم التعليمات المتعلقة بطريقة الإجابة عن اسئلة الامتحان للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

ووفقا لجداول الامتحانات لطلاب النظام الجديد تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو الجارى فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

أما جدول امتحانات الثانوية العامة نظام قديم، تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء و يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية و يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.