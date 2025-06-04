شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشرح خطوات الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأربعاء، 04 يونيو 2025 12:56 م
قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو توضيحى وإرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة لشرح كيفية الإجابة عن الأسئلة استعدادا للامتحانات والتى تبدأ 15 يونيو الجارى كالتالى:
- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شئت وأسئلة مقالية.
- البابل شئت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.
- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج .
- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة .
- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة.
- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.
- يجب كتابة رقم الجلوس فى المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله .
- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.
- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.
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