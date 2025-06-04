شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع تدريجى بالحرارة من الغد.. حالة الطقس يوم وقفة عرفات والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم وقفة عرفات التي توافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الخميس 5 يونيو 2025، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ترتفع بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات لتكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية (29:28)، القاهرة الكبرى (36:35)، جنوب الصعيد (42:36).

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 إلى الإثنين 9 يونيو 2025، على النحو التالي:

الأربعاء 4 يونيو 2025القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة. الخميس 5 يونيو 2025القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة. الجمعة 6 يونيو 2025القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة. السبت 7 يونيو 2025القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة. الأحد 8 يونيو 2025القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة. الإثنين 9 يونيو 2025القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.