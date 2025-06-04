شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس مجلس الوزراء بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الأضحى المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لدولة رئيس الوزراء، قال فيها:

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لدولتكم ولجميع الأحباء المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن ينعم عليكم الله القدير بموفور الصحة ويوفق سعيكم الدؤوب الفعال في طريق تنمية مصر في جميع النواحي.

دمتم محفوظين بعناية الله.