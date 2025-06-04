شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الطبية للحج: الكشف على أكثر من 33 ألف حاج مصرى فى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى القاضي رئيس شعبة مكة في البعثة الطبية المصرية، أن البعثة بدأت أعمالها هذا الموسم بقوة وتم تشغيل 26 عيادة طبية في مكة، للكشف على أكثر من 33.600 حاج مصري حتى الآن.

وأوضح القاضي خلال مداخلة لـ"اكسترا نيوز"، أن عدد الحالات التي احتاجت دخول مستشفيات السعودية بلغ 88 حالة، تم شفاء وخروج 62 حاجًا منها، فيما تتبقى 26 حالة تحت المتابعة، بينهم 6 حالات حرجة لكنها في تحسن مستمر.

وأشار إلى أن البعثة الطبية تعمل بشكل ميداني دائم، خصوصاً في مشعري منى وعرفات، من خلال فرق مرور وتجهيز غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، لتنسيق الجهود ومتابعة الحالات الطبية الطارئة بشكل لحظي.

وأضاف القاضي أن الفرق الطبية تمر بشكل منتظم على المخيمات لمتابعة الحالة الصحية للحجاج، مع التأكيد على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، نظراً لارتفاع درجات الحرارة الشديدة، ما قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري، الجفاف، أو حتى الصدمة الحرارية.

كما شدد على أهمية شرب كميات كبيرة من المياه، وتناول أطعمة غنية بالألياف والماء مثل الفواكه والخضروات، لتفادي أي مضاعفات صحية خلال تأدية المناسك.

واختتم القاضي حديثه قائلاً إن البعثة الطبية لن تتوانى عن التدخل في أي حالة طارئة، مؤكداً استعدادها الكامل لتأمين رحلة الحج للحجاج المصريين على أعلى مستوى من الرعاية الصحية والسلامة.