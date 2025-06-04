شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أعمق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نثق أن الله يقود مساعيكم في سبيل تنمية البلاد، وحمايتها وصون مقدراتها وسط التحديات المحيطة الراهنة، بقيادتكم الحكيمة لمؤسسات الدولة الوطنية.

داعين الرب القدير أن يبارك رؤاكم وعملكم وصولاً لتحقيق طموحات المصريين نحو المستقبل الأفضل الذي يستحقونه.

دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

