شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى وزير خارجية بنين لبحث مجالات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالوزير أولوشيجون أدجادى باكارى وزير خارجية جمهورية بنين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية فى ضوء الظروف والتحديات الراهنة ، كذلك أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات الدفاعية والأمنية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط بين مصر وبنين وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك لا سيما فى المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير خارجية بنين بدور مصر الفاعل فى المنطقة وجهود القيادة السياسية المصرية لدعم دول القارة فى مختلف القضايا والأزمات لتحقيق الأمن والإستقرار للشعوب الأفريقية .



حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.