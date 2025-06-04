شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس فى السعودية.. أمطار رعدية والعظمى بمكة المكرمة 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالسعودية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء في السعودية، يشهد هطول أمطار رعدية في معظم الأنحاء مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية.



حالة الطقس اليوم فى السعودية



وتظل الفرصة موجودة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، كما تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، مع استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

وتصل تلك الرياح إلى أجزاء من تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة خاصة الساحلية منها، وتتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء من المنطقة الشرقية.

وحسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء هى:

مكة المكرمة: درجة الحرارة العظمى 41 درجة الحرارة الصغرى 29

المدينة المنورة: درجة الحرارة العظمى 43 درجة الحرارة الصغرى 29

الرياض: درجة الحرارة العظمى 40 درجة الحرارة الصغرى 28

جدة: درجة الحرارة العظمى 35 درجة الحرارة الصغرى 26

تبوك: درجة الحرارة العظمى 34 درجة الحرارة الصغرى 21

حائل: درجة الحرارة العظمى 35 درجة الحرارة الصغرى 20

الباحة: درجة الحرارة العظمى 29 درجة الحرارة الصغرى 20

جازان: درجة الحرارة العظمى 35 درجة الحرارة الصغرى 30

نجران: درجة الحرارة العظمى 39 درجة الحرارة الصغرى 22

الطائف: درجة الحرارة العظمى 35 درجة الحرارة الصغرى 22

حالة الطقس في مكة المكرمة

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، تشهد منطقة مكة المكرمة احتمالية سقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار بسرعة 40-49 كم/ساعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية في المدينة المنورة

وأكدت الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح النشطة في بعض أجزاء من المدينة المنورة، والتي تكون بسرعة 40-49 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من الرؤية الأفقية.

حسب ماجاء عن توقعات المركز الوطني اليوم، فإن مدينة الرياض تشهد استمرار الرياح النشطة بسرعة 40-49 كم/ساعة، وتصل إلى 50-59 كم/ساعة محملة بالأتربة المثارة، وتؤدي إلى تدني أو شبه انعدام الرؤية.

الأحوال الجوية في جدة

تشهد مدينة جدة اليوم أحوالا جوية مستقرة، حيث هناك تكون ضباب خفيف مع بداية صباح اليوم، كما تكون درجات الحرارة مائلة لأجواء حارة بشكل طفيف.

حالة الطقس في الطائف

أما عن الأحوال الجوية بمدينة الطائف، فهناك تكون لسحب وعدية ممطرة قد تكون مصحوبة برياح نشطة، تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية في تبوك

وتواصل الرياح النشطة حركاتها في منطقة تبوك اليوم، حيث تصل إلى سرعة 50-59 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أو شبه انعدامها، مع ارتفاع في الأمواج بالأجزاء الساحلية منها.

الحالة الجوية في حائل

ويعتدل الطقس في مدينة حائل اليوم، حيث تهدأ الرياح وترتفع درجات الحرارة العظمى، ليكون الطقس طوال فترة النهار مائلًا للحرارة.

الحالة الجوية في المنطقة الشرقية

كما تستمر الرياح النشطة في تأثيرها بشكل ملحوظ على معظم الأجزاء بالمنطقة الشرقية، حيث تكون سرعتها شديدة تصل إلى 50-59 كم/ساعة محملة بالأتربة المثارة، وتتسبب في شبه انعدام الرؤية.