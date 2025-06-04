شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تهنئ الدكتور حمادة خطاب لفوزه بمسابقة القرآن لحجاج بيت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتهنئة إلى الدكتور حمادة خطاب، عضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر؛ لفوزه في مسابقة القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام، ضمن مسار "الماهر بالقرآن"، والتي تُقام برعاية من الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال موسم حج عام 1446هـ.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يُجسد ريادة جامعة الأزهر وتفوق أبنائها في خدمة كتاب الله تعالى في المحافل المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس الدور الرائد الذي تضطلع به كلية القرآن الكريم في تخريج نخبة من الحفّاظ والعلماء المتقنين لكتاب الله لفظًا ومعنى وتفسيرًا.

ويُذكر أن هذه المسابقة تُعد من أبرز الفعاليات القرآنية اليومية الموجهة لنخبة من الحجاج المتميزين في حفظ القرآن الكريم، من بين الحاصلين على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج، وتهدف إلى تعميق الأثر الإيماني للقرآن في نفوس الحجاج، واستثمار أوقاتهم المباركة بما يعزز علاقتهم بكتاب الله.