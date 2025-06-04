شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشرح لطلاب الثانوية العامة طرق إجابة الأسئلة المقالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة كيفية الإجابة عن الأسئلة المقالية فى فيديو توضيحي تسهيلا على الطلاب وفى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 15 يونيو الجارى.

- يدون الطالب بياناته فى ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية بنفس طريقة الإجابة عن الأسئلة الاختيارية وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة.

- يجب الالتزام بالإجابة عن كل سؤال فى المكان المخصص له .

- يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو كراسة الأسئلة حيث لن يلتفت لأى إجابة فى غير المكان المخصص له.

- المواد غير المضافة للمجموع لا يوجد بها أسئلة مقالية .

- تكون أسئلة المواد غير المضافة للمجموع اختيارية فقط ومن ثم يتسلم الطالب ورقة بابل شئت فقط.



- بالنسبة للمواد المترجمة يوجد خانة فى البيانات أعلى الورقة تسمى لغة الاختبار وهى التى يدرس بها الطالب المادة الإنجليزية أو الفرنسية.

- أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الفيديو أن التعريب مستمر حيث يمكن لطالب اللغات أن يجيب عن الأسئلة باللغة العربية.