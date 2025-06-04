شكرا لقرائتكم خبر عن ماتفوتش المراجعة.. أقوى الأسئلة فى الجغرافيا للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة متكاملة لـ مادة الجغرافيا، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة التي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

وتهدف هذه المراجعة إلى مساعدة الطلاب على فهم المفاهيم الجغرافية المختلفة وتحليل وفهم الخرائط، مع التركيز على أهم الأجزاء التي تتكرر في الامتحانات، ما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.

ويواصل ”الخليج 365” هذه المراجعة ضمن سلسلة متكاملة من الحصص والمراجعات النهائية التي تُبث عبر منصاته الرقمية، بهدف تيسير عملية التحصيل الدراسي ومساعدة طلاب الثانوية العامة 2025 على المراجعة في أي وقت ومن أي مكان.

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي تبدأ في 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وسط تأكيدات على الالتزام بضوابط الامتحانات الجديدة وتطبيق نظام الأسئلة الموضوعية على أغلب المواد.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة



مراجعة مادة الجغرافيا



أهم الأسئلة في الجغرافيا



مراجعة الجغرافيا