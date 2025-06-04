شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنأه وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا في برقيته عن خالص تهانيه للمستشار وأعضاء المجلس، قائلًا: "يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد البابا تواضروس الثاني في برقيته: "أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.دمتم في رعاية الله وأمنه".