شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا في برقيته عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهرر، مؤكدًا: "يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

واختتم البابا تواضروس برقيته: "مصلين أن يوفق الله جهودكم المخلصة الأمينة لنشر الوعي والتسامح إعلاءً لشأن وطننا الغالي بالفكر المستنير وبترسيخ ثقافة المواطنة والعيش المشترك والأخوة الإنسانية في كل مكان، وفي كل الظروف. دمتم محروسين بحفظ الله وعنايته".