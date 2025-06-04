شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسة البابا في برقيته عن خالص تهانيه للمستشار وأعضاء المجلس، مؤكدًا:"بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر أصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، نصلي أن يوفق الله جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم".

واختتم قداسته البرقية بالدعاء لرئيس المجلس قائلاً: "دمتم في حفظ الله ورعايته".