شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران يعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، سلسلة من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع عدد من رؤساء شركات الطيران العالمية ومزودى الخدمات وشركات مصنعي المحركات، لبحث أوجه التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر للطيران وهذه الكيانات الكبرى.

يأتي ذلك استمرارا لسلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مشاركته في فاعليات الجمعية العامة رقم 81 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، المنعقدة حاليًا في نيودلهي.

والتقى الطيار أحمد عادل توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين مصر للطيران وطيران الرياض في العديد من المجالات.

كما اجتمع عادل مع لويس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لشركة تاب البرتغال، خاصة وأن الشركتين تربطهما علاقات تعاون في مجال المشاركة بالرمز (Code Sharing).

وفى سياق متصل، التقى الطيار أحمد عادل مع فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، وخلال اللقاء استعرض الطرفان فرص التعاون في مجالات تمويل وتأجير الطائرات فى ضوء خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوى، بالإضافة إلى عقد لقاء مع جينفر أمينت الرئيس التنفيذي لمبني الركاب الجديد في مطار نيويورك New Terminal One JFK، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وإمكانية انتقال مصر للطيران لمبني الركاب الجديد، حيث قامت الرئيسة التنفيذية لمبني الركاب الجديد بعرض الامكانيات التكنولوجية الحديثة التي يقدمها المطار في مجال التشغيل وخدمة الركاب.

واجتمع عادل أيضًا مع عمر علي أديب، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط بشركة رولز رويس، حيث ناقش الجانبان ٱخر مستجدات التعاون الفنى والتقنى بين مصر للطيران ورولز رويس، خاصة فيما يتعلق بصيانة محركات الطائرات، كما تم التطرق حول إدخال تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، تماشياً مع أهداف الاستدامة البيئية.

وتابع الطيار احمد عادل لقاءاته، حيث اجتمع مع كريس ريموند، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، و دان إبراهام نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري، وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف تسليم الطائرات الجديدة ”18 طائرة” من طراز بوينج 737/800 ماكس مع بداية العام القادم 2026، حيث من المقرر أن تتسلم مصر للطيران 8 طائرات بداية من يناير القادم وحتى نهاية العام و 10 طائرات خلال عام 2027.

وفي ختام اللقاءات الثنائية اجتمع عادل جايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة CFM، و ستيفان كويل، الرئيس التنفيذي لشركة Safran والوفد المرافق لهما حيث بحث الطرفان سبل التعاون في مجالات صيانة وحدات الطائرات ومحركاتها وتطوير إمكانيات ورش الصيانة بشركة مصر للطيران للصيانة والدعم بقطع الغيار والمواد.

وخلال اللقاءات، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قائلًا "تحرص مصر للطيران علي تعزيز وتوطيد شراكاتها مع كبرى شركات الطيران العالمية والشركات مزودي الخدمات ومصنعي المحركات وفقًا لخطة تحديث أسطول الشركة وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يعزز من قدرة الشركة على تلبية تطلعات عملائها ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي.

هذا وقد شارك الطيار أحمد عادل في اجتماعات مجلس الرؤساء التنفيذين لتحالف ستار chief executive board والذي تم عقده علي هامش اجتماعات الجمعية العامة رقم 81 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وذلك بمشاركة السادة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران أعضاء التحالف، وخلال الاجتماع تم اعتماد موقف تطوير المشاريع المشتركة للشركات الأعضاء فيما يخص تحسين تجربة سفر العملاء والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل التحالف خلال السنوات الخمس القادمة.



















