شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة: تعامل فورى مع أى محاولات للإخلال بالامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، اجتماعًا طارئًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، وذلك استعدادًا لليوم الختامي من امتحانات الشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خلال الاجتماع، على تكثيف التواجد الأمني داخل ومحيط جميع اللجان الامتحانية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية لتأمين اليوم الأخير من الامتحانات.

ووجه بالاستعداد الكامل داخل غرف العمليات بالإدارات، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة أي طارئ لحظة بلحظة.

ونبه على الانضباط التام داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات، مع تطبيق القرارات الوزارية الحاسمة بحق المخالفين دون تهاون.

ووجه بحسن استقبال الطلاب وتهيئة بيئة آمنة وهادئة تضمن لهم أداء الامتحانات في أجواء مستقرة دون ضغوط أو تشويش.

وأكد أن محافظة الجيزة بقيادتها التعليمية ملتزمة تمامًا بتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة، في ضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.



