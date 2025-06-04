شكرا لقرائتكم خبر عن الغزل والنسيج: المحكمة أيدت إعلان فوز عبد الفتاح إبراهيم رئيسا للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، صدور حكم محكمة إستئناف عالي شمال القاهرة بتأييد حكم أول درجه الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بإعلان فوز عبد الفتاح إبراهيم رئيسا للنقابة العامة للعاملين بـ الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن عن الدورة النقابية 2022/2026 وذلك في الدعوي المرفوعة منه علي عدم إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 2022/6/16 والتي فاز فيها بإجماع أصوات الجمعية العمومية .

وأوضحت النقابة، في بيان، أن الحكم القضائى يؤكد صحة موقف النقابة وعدالة قضيتها، حيث كانت هذه المعركة القانونية رحلة طويلة مليئة بالتحديات، وأضافت: ولكن ثقتنا في القضاء العادل لم تهتز لحظة واحدة، إن هذا الحكم ليس انتصارا لنا فقط، بل هو انتصار للحق والعدالة، ورسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن الحقوق لا تضيع ما دام وراءها مطالب.

وتقدمت النقابة بخالص الشكر والتقدير لفريق النقابة القانوني، الذي بذل كل جهد بإخلاص ومهنية عالية ، ولكل من وقف إلي جانب النقابة وساندها وآمن بعدالة قضيتها خلال هذه الفترة.