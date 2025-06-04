شكرا لقرائتكم خبر عن “الطفولة والأمومة” يبلغ النيابة بعد تداول فيديو لخطبة طفلين بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام بواقعة خطبة طفلين وذلك بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين صحة الواقعة وأن الطفل يبلغ من العمر 14 عاما والطفلة تبلغ 17 عاما، وذلك بمدينة طنطا محافظة الغربية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه فور رصد هذه الواقعة تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ مايلزم من اجراءات لحماية الطفلين، مؤكدة أنه بعد ضبط أهل العروسين (والدتي الطفلين) أقرا بأنها كانت مجرد خطبة ولا نية لاستكمال إجراءات الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني، وقد تم أخذ كافة التعهدات اللازمة بحسن رعاية الطفلين وعدم إتمام الزيجة، فضلا عن تقديم جلسة توعية وإرشاد أسري بضرورة حماية الأطفال وعدم تعريضهم لخطر زواج الأطفال أو الزج بهم في أفعال لا تليق بسنهم، وذلك من خلال الجمعية الأهلية الشريكة لخط نجدة الطفل بالمحافظة.

وشددت “السنباطي” على أنه لا تهاون في حق من حقوق الطفل، وأن هذة الوقائع أصبحت غير مقبولة، مناشدة الأهالي والأسر بضرورة إبعاد الأطفال عن كل ما يضر بسلامة التنشئة الواجب توافرها خصوصا في هذا السن، موضحة أن نشر صور الأطفال بهذا الشكل يعد تشهيرا بهم.

ووجهت رئيسة المجلس، الشكر إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لجهودهم في حماية الأطفال المعرضين للخطر، كما وجهت الشكر والتقدير إلى الجمعية الأهلية الشريكة لسرعة تدخلها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلين.

ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تنطوي على إساءة لكرامة الطفلين ومخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالف لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر.

وناشد المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 للإبلاغ عن كافة الوقائع التي تشكل خطرا على الأطفال، أو الإبلاغ من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.