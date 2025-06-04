شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: وفد من الملحقية العمالية السعودية يزور مركز تدريب مهنى الحجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من الملحقية العمالية السعودية بالقاهرة برئاسة تركي العطوي مدير التوظيف، وفوزي شاهين مدير مكتب الملحق العمالي والمشروعات، مركز تدريب مهني " الحجاز " التابع لوزارة العمل، وكان في استقباله، أحمد مصطفى مستشار الوزير للنظم التكنولوجية والتطبيقات، ومسعد جمعة المشرف العام على المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،ووائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب المهني بالوزارة،وإسلام عبد المالك وكيل مديرية العمل بالقاهرة.

يهدف اللقاء إلى التعاون والتنسيق بين "الوزارة" و"الملحقية" للتعرف علي امكانيات الوزارة في رفع مهارات العمالة المصرية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي و التنسيق التبادلي لتوعية العمالة المسافرة لأراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بالحقوق التي تتمتع بها العمالة المسافرة والواجبات تجاه عملهم بالمملكة لرفع الوعي العمالي واعطاء التوجيهات الارشادية لهم قبل سفرهم.

جدير بالذكر فإن الملحقية العمالية في مصر تُمثِل المملكة العربية السعودية في المواضيع ذات الصلة بشئون العمل، والتوعية والتثقيف للعمالة المُرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في "المملكة"،وتعزيز التنسيق مع الجهات النظيرة في مجالات العمل، علاوة على تحسين وتطوير آليات منظومة التوظيف والاستقدام.