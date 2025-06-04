شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 37650 طن بضائع ورصيد صوامح القمح يصل 73 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 04 يونيو 2025 11:44 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن وغادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23923 طن تشمل : 5017 طن يوريا و 1694 طن كلينكر و 4416 طن أسمنت معبأ و 2700 طن مولاس و 1735 طن جبس و 3361 طن حديد تسليح و 5000 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37650 طن تشمل : 2287 طن قمح و 9800 طن ذرة و 17130 طن حديد و 4221 طن خردة و 1008 طن خشب زان و 3204 طن كسب عباد .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 237 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4805 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55330 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 18293 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6177 حركة .
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