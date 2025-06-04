شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 37650 طن بضائع ورصيد صوامح القمح يصل 73 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن وغادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23923 طن تشمل : 5017 طن يوريا و 1694 طن كلينكر و 4416 طن أسمنت معبأ و 2700 طن مولاس و 1735 طن جبس و 3361 طن حديد تسليح و 5000 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37650 طن تشمل : 2287 طن قمح و 9800 طن ذرة و 17130 طن حديد و 4221 طن خردة و 1008 طن خشب زان و 3204 طن كسب عباد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 237 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4805 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55330 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 18293 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6177 حركة .



