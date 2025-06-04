شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بجنيف يقيم حفل غداء للوفد المصري المشارك بمؤتمر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عضو الوفد النقابى المصري المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، إن السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، قد أقام حفل غداء، للوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة الحالية لمؤتمر منظمة العمل الدولية، المُنعقد بقصر الأمم خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجارى.

جاء ذلك بحضور وزير العمل محمد جبران، رئيس الوفد المصري، وعدد من قيادات العمل والتمثيل النقابي المصري المشاركين بالمؤتمر.

واوضح كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، فى تصريحات لليوم السابع، أنه من المقرر أن يلقى محمد جبران وزير العمل كلمة مصر أمام المؤتمر، فى الساعة العاشرة صباحا، فضلا عن إلقاء عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر كلمة الساعة الرابعة عصرا.

أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة، يسلط الضوء على قضايا محورية تتعلق بحقوق العمال في مناطق النزاعات، والتحديات المرتبطة بأنماط العمل الجديدة.

وأضاف عبدالباقي: "الظروف المحيطة بالمؤتمر هذا العام، في ظل استمرار العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار الحرب، تدفعنا إلى الالتفاف حول القرار المصري الواضح الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا: لا تهجير للفلسطينيين".

وأضاف: "نجدد دعمنا الكامل لهذا الموقف الوطني الثابت، وندعو إلى الإسراع في جهود إعادة الإعمار بما يفتح المجال لتوفير آلاف فرص العمل للعمال الفلسطينيين، الذين أصبحوا بين مطرقة الحرب وسندان انعدام الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية".

وشدد عبدالباقي على أن المنطقة العربية تدفع ثمنًا باهظًا للنزاعات المسلحة التي تُدار وفق أجندات قوى دولية، مؤكدًا أن العمال في قلب هذه المعاناة، سواء من حيث فقدان الأمان الوظيفي أو الحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن مؤتمر هذا العام يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على ضرورة إحلال السلام الشامل، وبحث سبل حماية حقوق العمال في المناطق المتأثرة بالنزاع، فضلًا عن مناقشة التحديات الجديدة المرتبطة بتغيرات سوق العمل والتحولات التكنولوجية المتسارعة.