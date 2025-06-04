شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمل المخابز خلال عيد الأضحى المبارك 2025؟.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين، على طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2025، كذلك تنظيم عمل المخابز التموينية، والخدمات التموينية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 2025 وضمان توفير الخبز للمواطنين في مختلف المحافظات مع منح المخابز التموينية إجازة لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من يوم الأحد الموافق 8/6/2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2025.

وتلتزم المخابز التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة بتقديم طلب رغبة إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة .

وتقوم مديريات التموين بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية بتلك الرغبة، مع قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية بإرسال ملف الإكسيل الإلكتروني لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات متضمنًا بيانات المخابز التي ترغب في العمل خلال إجازة العيد، على البريد الإلكتروني للإدارات التموينية.