شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص العمل بـ 58 مركزًا رئيسيًا بجميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:



‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).



منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-02



منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-03



منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-04