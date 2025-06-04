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الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى

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  • الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى 1/5
  • الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى 2/5
  • الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى 3/5
  • الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى 4/5
  • الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 04 يونيو 2025 10:52 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص العمل بـ 58 مركزًا رئيسيًا بجميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:


‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-02
منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-02

 

منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-03
منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-03

 

منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-04
منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-04

 

منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-05
منافذ فحص ورعاية المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك-05

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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