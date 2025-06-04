شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

بعث البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد البطريرك، في بيان رسمي صادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بالقاهرة اليوم الأربعاء، على مشاعر التقدير والدعاء للرئيس وكافة قيادات الدولة، مشيرًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر ترفع صلواتها من أجل أن يوفقهم الله لما فيه خير وسلام وازدهار الوطن.

وجاء في نص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها ودعمها لجميع قيادات الدولة حتى يوفقهم الله القدير لما فيه الخير والسلام والرخاء والازدهار لوطننا الحبيب، وأن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".