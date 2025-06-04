شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الأحياء.. 30 سؤال هام لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن نماذج استرشادية لامتحان مادة الأحياء، تساعدهم على التدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، حيث تنطلق اختبارات الثانوية العامة 15 يونيو الجاري.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية 30 سؤالًا في مادة الأحياء، يستطيعون من خلالها التدريب على أسئلة الامتحانات بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.



أسئلة استرشادية في الأحياء لطلاب الثانوية العامة



أسئلة في مادة الاحياء لطلاب الثانوية العامة



أسئلة متنوعة لطلاب الثانوية العامة في مادة الأحياء



أسئلة في الأحياء لطلاب الثانوية العامة



أسئلة متنوعة لطلاب الثانوية العامة في مادة الأحياء

ويوجه الخليج 365 في السطور التالية نصائح مهمة للطلاب يجب مراعاتها أثناء دخول لجنة الامتحانات:

- الذهاب إلى لجنة الامتحان مبكرا حيث يجب أن يتواجد الطالب أمام اللجنة بداية من 8:30 صباحًا، حيث يبدأ الامتحان 9 صباحًا.

- التأكد من حمل أدواتك الشخصية وتشمل "بطاقة تحقيق الشخصية + بطاقة رقم الجلوس + ساعة عادية لمعرفة وقت الامتحان بشكل مستمر أثناء الإجابة عن الأسئلة + قلم أو أكثر جاف أزرق".

- يجب التأكد تماما من عدم دخول لجنة الامتحانات بالتليفون المحمول حيث يجب عدم النزول به من المنزل.

- فى حالة حيازة التليفون المحمول يجب تسليمه على بوابة لجنة الامتحانات والحصول عليه بعد انتهاء وقت الامتحان أثناء الخروج من المدرسة.

- عدم حيازة أو اصطحاب أى أوراق أو كتب أثناء دخول لجنة الامتحانات.

- الالتزام بضوابط التفتيش أثناء دخول لجنة الامتحان وعدم إثارة اى مشكلات أو الاعتراض على مسئولى التفتيش على بوابة المدرسة.

- الدخول بشكل منظم إلى لجنة الامتحانات وعدم القيام بأفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

- الالتزام بدخول اللجنة بشكل منظم وعدم إثارة الفوضى.

- التعامل مع المراقب ومسئول التفتيش باللجان بشكل لائق يتضمن الاحترام والتقدير.