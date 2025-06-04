شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يوجه باستمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة والفرعيات خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، باستمرار عمل إدارة العلاج طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، في جميع المنافذ المحددة لاستخراج خطابات العلاج بالنقابة العامة برمسيس وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك حرصًا من نقيب المحامين على تيسير الخدمات للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى استمرار تقديم الخدمات لهم، خلال العطلات الرسمية خاصة التي تتعلق بصحتهم وسلامتهم .

كما تم توفير موظفين لإصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والآشعة المتعاقد معها عبر تطبيق الواتساب، دون تكبد المحامي المشترك في مشروع العلاج، عناء الذهاب للإدارة أو مقر نقابته الفرعية للحصول عليه.

ويبدأ العمل خلال إجازة عيد الأضحى من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثانية ظهرًا، في النقابة العامة، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.