شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية غدا لطرح منتجات اللحوم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة غدا الخميس لطرح منتجات اللحوم والدواجن للمواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كما توفر الوزارة السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة .

كما تطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم بالشوادر ، إضافة إلى استمرار ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر اللحوم الطازجة السودانى بـ 285 جنيهًا للكيلو ولحوم بقرى طازج بـ 350 جنيهًا ولحوم جاموسى طازج بسعر 260 جنيهً ولحوم مجمد بـ 210 جنيهات وضأن بلدي مذبوح بـ 400 جنيهًا للكيلو وضأن مجمد بـ 390 جنيهًا والدواجن المجمدة بـ 110 جنيهات للكيلو وكتف بتلو مجمد بالعظم بـ 190 جنيهًا.