شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تنظم "ملتقى المستجدات البحثية الثاني لتعزيز الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة "ملتقى المستجدات البحثية الثاني EGICA"، وذلك في الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2025. يهدف الملتقى إلى عرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال بحوث الإعلام والاتصال، بحضور نخبة من الأساتذة الأكاديميين، والباحثين، والمتخصصين في علوم الإعلام من مصر والعالم العربي، سواء بالحضور الفعلي أو عبر الإنترنت.

يُعقد الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية ورئيسة الملتقى، وأمانة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام الملتقى.

ويشهد الافتتاح حضور ومشاركة الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق.

تناقش الجلسة الافتتاحية للملتقى موضوعا محوريا تحت عنوان هو:"مؤسسات التعليم العالي وتطوير البحث العلمي".

وعبر عدة حلقات نقاشية معمقة، بمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام والباحثين، يسعى المؤتمر إلى استكشاف "آفاق تطوير الدراسات الإعلامية في مصر"، ومدى نجاح توظيف "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة في بيئة الإعلام"، بالإضافة إلى طرح "رؤى نحو الدراسات البينية في بحوث الإعلام والاتصال".

وعلى مدار يومين، تستعرض الجلسات البحثية المتخصصة أوراقًا علمية حول "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي"، و"آليات تطوير الأدوات البحثية والنظريات العلمية في دراسات الاتصال العربية"، و"الاتجاهات البحثية في الدراسات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات التكنولوجية المعاصرة"، و"الضوابط التشريعية والأخلاقية في دراسات الاتصال والإعلام"، فضلاً عن "التحديات التي تواجه دراسات الاتصال والإعلام العربية، ورؤى مستقبلية لتطويرها"،وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الملتقى فعاليات دولية أبرزها، جولة افتراضية حية في المؤتمر السنوي السبعين للجمعية الدولية للاتصال (ICA)، ومسابقة البوستر "الملصق البحثي" لدعم الباحثين الشباب، وورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المجال التدريسي والبحثي" يقدمها أشرف مفيد.

ويشهد الملتقى مشاركات بحثية نوعية تسلط الضوء على أحدث المنهجيات والتطبيقات في بحوث الإعلام، مع التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتحديات الأخلاقية والتشريعية، وآفاق تطوير الدراسات الإعلامية العربية.

يُكرم الملتقى في ختام فعالياته، البحوث الفائزة بجائزة الأستاذ الدكتور محمد الوفائي (رحمه الله)، وجائزة الـ ICA، وجائزة كلية الإعلام، بالإضافة إلى إعلان جائزة أفضل بوستر بحثي، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتشجيع التميز الأكاديمي. كما يخرج الملتقى بعدد من التوصيات العملية التي تهدف إلى تطوير الممارسات البحثية في مجال الإعلام، ومواكبة التطورات المتسارعة في البيئة الإعلامية العالمية.

يؤكد هذا الملتقى على ريادة جامعة القاهرة، ممثلة في كلية الإعلام، في دفع عجلة البحث العلمي وتبادل الخبرات، وتوفير منصة للحوار العلمي البنّاء حول مستقبل الدراسات الإعلامية وتحدياتها المعاصرة.