شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مكافأة 31 فريق عمل لتشجيع العمل الجماعى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوي الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي .

‎أوضح سويلم أن الإثابة تتم وفقاً لمعايير التقييم التي تم وضعها، ويتم التقييم على مدار عام كامل (العام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥)، حيث تم إثابة فرق العمل بالإدارات المختلفة" لعدد (٣١) إدارة متميزة من أصل (١٩٣) إدارة تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، وتتضمن الإدارات المتميزة كل من الإدارات العامة لري ( المنوفية - سوهاج - جنوب الدقهلية - شرق الشرقية - شرق المنيا - شرق الفيوم - زفتى - القليوبية - الصالحية - غرب الشرقية - غرب الفيوم - غرب كفر الشيخ - شرق قنا - غرب المنيا - الغربية )، والإدارات العامة لصرف (جنوب الدقهلية - النصر - جنوب شرق البحيرة - جنوب قنا - سوهاج - الشرقية - جنوب الشرقية )، والإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي ببنى سويف، والإدارة العامة لنيل جنوب فرع دمياط بالقليوبية، والإدارة العامة لمشروع تنمية جنوب الوادي، والإدارة العامة للتوجيه المائي بالفيوم، والإدارة العامة لقناطر ديروط، والإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد، والإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا .

‎أكد سويلم أن عملية التقييم والإثابة تشمل جميع الأفراد بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة على مدار العام، وتستهدف تشجيع كل عامل بالوزارة على أداء أعماله بكفاءة وفاعلية عالية لخدمة نشاط الوزارة، وزيادة فعالية المنظومة المائية، وتلبية طلبات المنتفعين، وتشجيع الإدارات على بذل أقصى الجهد لخدمة الوزارة وتحفيزها على الاستمرار في بذل هذه الجهود .

‎وأشار إلى أن الإثابة تتم من خلال صرف "مكافأة التميز غير الاعتيادي" حيث يتم صرفها للأفراد المميزين أياً كانت مواقع عملهم؛ أو درجاتهم الوظيفية، فمستوى الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، ولا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوي الجمهورية، ويتم صرف المكافأة لفرق العمل بالإدارات المختلفة للمدير العام وكذا كافة المهندسين والعاملين والإداريين بالإدارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية - وذلك فقط بالنسبة للمهندسين والعاملين والإداريين المسئولين عن تنفيذ المهام المرتبطة بالمعيار الفائز في التقييم - ، كما يتم زيادة قيمة المكافأة للمدير العام حال تميز الإدارة العامة في أكثر من معيار من معايير التقييم المقررة .

‎وأضاف سويلم أن تقييم أداء الإدارات يتم طبقاً لعدد من المعايير والتي يتم استخدامها لقياس مستوى أداء كل إدارة واختيار الإدارات الأكثر تميزاً بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، ويشمل التقييم كافة الإدارات بمختلف تخصصاتها في جميع قطاعات الوزارة ( الري – الصرف – الميكانيكا والكهرباء – التوسع الأفقي والمشروعات – تطوير الري – التوجيه المائي – الخزانات والقناطر – حماية الشواطئ – المياه الجوفية)، موضحاً أن معايير تقييم الإدارات تعتمد على عدد من العناصر مثل (حالة المجاري المائية بزمام الإدارة – موقف توزيع المياه بعدالة داخل زمام الإدارة مع الالتزام بالحصة المقررة للإدارة وعدم تجاوزها والعمل على ترشيدها – موقف التعامل الفوري مع الشكاوى وحسمها على الطبيعة – مدى استفادة الإدارة من أملاك الوزارة الواقعة بنطاق الإدارة واستغلالها بالشكل الأمثل – موقف التعامل مع المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها بشكل فورى في المهد – موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى في نطاق الإدارة – متابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة) .

‎وشدد سويلم على استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكافة الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة، لخلق دوافع التميز لدى كافة العاملين بالوزارة، لضمان استمرار الوزارة في تقديم كافة خدماتها للمنتفعين بالكفاءة المطلوبة .

