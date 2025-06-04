شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يواصل جولاته الميدانية لتفقد سير أعمال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الحرص على توفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب لـ امتحانات نهاية العام الدراسي، واصل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولاته الميدانية لتفقد سير أعمال الامتحانات بعدد من كليات الجامعة، حيث شملت الجولة كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والإعلام.

وقد شارك رئيسَ الجامعة في جولته الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث قاما بتفقد لجان الامتحانات والاطلاع على مدى جاهزية الكليات من حيث توفير الخدمات اللوجستية والطبية، ومتابعة مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد د.محمد سامي عبدالصادق أن إدارة الجامعة تتابع يوميًا وبشكل دقيق سير أعمال الامتحانات في مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين كافة القطاعات المعنية لتوفير أقصى درجات الراحة والدعم للطلاب، وتذليل أية معوقات قد تواجههم.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وحرص الجميع على إنجاح موسم الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم الطبي والنفسي والخدمي للطلاب خلال فترة الامتحانات، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية.