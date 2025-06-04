شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال يلتقى مندوب مصر فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، بالسفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك خلال فاعليات مؤتمر العمل الدولى بالدورة 113 والمقامة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 2 الي 13 يونيو 2025.

وقال عيش خلال تصريحات صحفية: إن دور الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الماضية كان ذات تأثير كبير علي أطراف فاعلة في الأزمة الفلسطينية ومحاولات انهاء الحرب، وذلك عبر مسارات متعددة، ويمكن وصف جهود الخارجية المصرية بالغير عادية من أجل دعم القضية الفلسطينية، ونحن عمال مصر كان لنا موقف داعم للقضية منذ اليوم الاول.

وتطرق حديث "عيش" إلي أهمية الموضوعات التي تناقشها اللجان السبعة والتي تشكلت لمناقشة القضايا الجوهرية والمؤثرة علي مستقبل العمال ليس فقط في منطقتنا العربية والشرق الاوسط ولكن في جميع انحاء العالم، والعمل علي خلق آليات تتوافق مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة فيها يعرف خلال الدورة الحالية للمؤتمر باقتصاد المنصات والذي يهتم بكل العاملين في سوق العمل الجديد، حيث فرضت ظروف وباء كورونا أنتشار ثقافة العمل من المنزل، مشيرا إلي أهمية ملف تحويل الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمى خاصة بالدول النامية لما له تأثير كبير على الناتج القومي وحماية حقوق العاملين في هذا الاقتصاد.

وتابع، لدينا تجربة في قانون العمل الجديد والاهتمام بملف التثقيف النقابي للعمال بما يخدم بيئة العمل وتخلق توازن بين أطراف عملية الإنتاج، ولدينا فرصة لعرض تجربة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في ملف التثقيف النقابي سوف نهتم بعرضها، وذلك لتأثيرها الواضح علي العمال ومستوي الإنتاج.