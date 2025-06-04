شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنقل عدد من الائمة خالفوا تعليماتها وسافروا للحج بدون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف نقل عدد من الأئمة إلى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد وأسوان، بعد عدم تنفيذهم قرار عدم سفر أى إمام لأداء مناسك الحج مع الشركات الخاصة، وسبق أن سافر لأداء الفريضة من قبل، والتزم عدد من قيادات الوزارة بالقرار فيما خالف عدد من ائمة المساجد الكبرى القرار، وقاموا بنشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعى، مما حسب أنه تحدى واضح لقرارات الوزارة، وهو ما جعل الوزارة تفعل قرارها .

كان قد تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح يوم الإثنين الماضى، سير اختبارات المتقدمين لشغل وظائف الأئمة والخطباء، وذلك بمقر الجهاز بالعجوزة.

شملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، ومراحل التحقق من المستندات، والقاعات الرقمية المخصصة للامتحانات، بما في ذلك القاعات المعدّة للمتقدمين من ذوي الإعاقة، ضمن مسابقة شغل (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس.

وأكد وزير الأوقاف أهمية العدالة وتكافؤ الفرص، مشيدًا بمنظومة الدولة المحكَمة، وبجهود الجهاز في التنظيم الدقيق للاختبارات، مؤكدًا أن نجاح الوزارة في تأهيل الأئمة وتزويدهم بالوعي والمعرفة هو نجاح للدولة كلها.

وأوضح أن الهدف من التعيين ليس سد العجز فقط، بل اختيار الإمام المثقف الواعي القادر على التعامل مع الواقع، ومواجهة الفكر المتطرف، والتواصل مع الناس بلغة العصر، مشددًا على ضرورة امتلاك الإمام لأدوات التأثير، والوعي بالمسئولية، والثقافة الموسوعية، فضلًا عن الفهم العميق للنصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع.