شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على منحة إسبانية لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بقيمة "300" ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات".

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 25 مارس سنة 2025.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.