تلفزيون "بريكس": التعاون بين مصر والصين فى مجال التكنولوجيا يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأربعاء، الضوء على ثمار التعاون فى مجال التكنولوجيا بين مصر والصين.. مؤكدة أن ذلك التعاون سوف يسهم على نحو ملحوظ في تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأبرزت الشبكة الدولية - في تقرير إخباري - المشروع المشترك بين البلدين لتحويل مساحات شاسعة من الصحراء الغربية المصرية إلى أراض خضراء بفضل تكنولوجيا حفر الآبار الصينية.

وأوضحت شبكة "بريكس" الدولية أن الأراضي الصحراوية التي كانت قاحلة بدأت تنتج محاصيل زراعية مثل القمح والبطاطس بعد أن قامت إحدى الشركات الصينية المتخصصة في حفر آبار البترول والغاز باستصلاح مساحات كبيرة من الصحراء بسواعد مصرية من العاملين في الشركة.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار برناج طموح لتعمير الصحراء المصرية وتحويلها إلى أراض صالحة للزراعة، موضحة أن التعاون المشترك بين مصر والصين في هذا الخصوص يمثل نموذجا يحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق القاحلة.

وأضافت الشبكة أن التعاون بين مصر والصين يعد كذلك دليلا واضحا على أهمية التعاون الدولي من أجل تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على جودة البيئة.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن المشروع يأتي كذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق حيث كان قد بدأ عام 2016 ومنذ ذلك الحين تم حفر قرابة 680 بئرا في المساحة من سيناء إلى أسوان مرورا بمنطقة العوينات.

وأشارت الشبكة - في ختام التقرير - إلى رأي الخبراء الذين يؤكدون أن مثل هذه المشروعات الطموحة هي البوابة الواسعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.