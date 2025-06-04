شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج لليوم السابع: تيسيرات لضيوف الرحمن فى عرفة والان مع تفاصيل الخبر

قدم رئيس بعثة الحج، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، مجموعة من النصائح القيمة لضيوف الرحمن خلال وقوفهم في صعيد عرفات، مشددًا على أهمية هذا اليوم العظيم في حياة المسلم.

وأشار إلى أن يوم عرفة يمثل ذروة مناسك الحج، حيث يُستحب للحاج الإكثار من الدعاء والذكر، والتفرغ التام للعبادة، والابتعاد عن الجدل والمشاحنات، والالتزام بالهدوء والسكينة. وأكد أن هذا اليوم فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، وطلب المغفرة والرحمة.

وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للحجاج، أوضح رئيس البعثة أن البعثة حرصت على توفير مخيمات متميزة لحجاج القرعة في مشعري عرفات ومنى، تم تجهيزها بمكيفات هواء عالية القدرة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من المراوح لتوفير بيئة مريحة للحجاج.

وأشار إلى أن المخيمات تقع بالقرب من مسجد نمرة في عرفات، مما يسهل على الحجاج الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة عرفة.

كما تم تجهيز المخيمات بكافة وسائل الراحة، حيث تحتوي على أسرة مريحة، وأماكن للجلوس، ووجبات غذائية متنوعة، وعصائر باردة، بالإضافة إلى أماكن لشحن الهواتف المحمولة، ودورات مياه نظيفة، مما يسهم في راحة الحجاج خلال إقامتهم. وأشار إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للحجاج لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وفيما يخص الرعاية الصحية، أكد رئيس البعثة أنه تم توفير عيادات طبية مجهزة داخل المخيمات، مزودة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى فرق طبية متخصصة لمتابعة الحالات الصحية للحجاج. وأشار إلى أنه تم تخصيص كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتوفير وسائل نقل مريحة لهم، لضمان راحتهم أثناء تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.

وأشار رئيس البعثة إلى أن البعثة المصرية أنشأت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، تضم ضباطًا متخصصين لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالحجاج، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير مناسك الحج بانتظام.

وأوضح أن هذه الغرفة تتابع حركة الحجاج، وتستقبل البلاغات والشكاوى، وتعمل على حلها بشكل فوري، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس بعثة الحج المصرية الحجاج إلى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن البعثة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تؤثر سلبًا على سير مناسك الحج. وأكد أن البعثة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج، وتعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.



