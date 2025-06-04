شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التروية.. أولى محطات الحجاج في رحلتهم إلى عرفات والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية الأيام المشهودة من شهر ذي الحجة، يطل على المسلمين يوم التروية، أحد أعظم أيام الحج، والذي يمثل أولى محطات ضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية. يصادف يوم التروية الثامن من ذي الحجة، ويُعد من الأيام المباركة التي تسبق يوم عرفة، ويبدأ فيه الحجاج التوجه إلى مشعر منى، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استعدادًا للوقوف بعرفة في اليوم التالي.

سُمّي هذا اليوم بيوم التروية لأن الحجاج في السابق كانوا يتزودون فيه بالماء قبل انطلاقهم إلى عرفات، حيث لم تكن مصادر المياه متوفرة هناك كما هو الحال اليوم. فكانوا يرتوون ويتزودون بما يكفيهم من الماء والطعام تحسبًا لمشقة الطريق، ومن هنا جاء الاسم الذي بقي شاهدًا على عراقة هذه الشعيرة وتاريخها.

يقضي الحاج هذا اليوم في منى، حيث يُستحب له الإكثار من الذكر والتلبية والصلاة، مع المبيت هناك حتى طلوع فجر يوم التاسع من ذي الحجة.

ويُعد يوم التروية سنة مؤكدة عن الرسول الكريم، وقد واظب عليها في حجة الوداع، لما فيها من تهذيب للنفس وتصفية للقلوب قبيل يوم عرفة، الذي يمثل ذروة شعائر الحج.

ويحمل يوم التروية فضلًا عظيمًا، إذ يُهيئ القلوب لمرحلة الخشوع والتقرب من الله، ويتيح للحاج فرصة للتأمل في المعاني السامية لمناسكه. كما أنه يرمز إلى الاستعداد النفسي والروحي للوقوف على صعيد عرفات، حيث يغفر الله الذنوب ويتنزل برحماته.

ولا يقتصر فضل هذا اليوم على الحجاج فقط، بل يُستحب للمسلمين في كل مكان الإكثار من الأعمال الصالحة والدعاء، في أيام هي من أحب الأيام إلى الله. فالتروية ليس مجرد محطة زمانية، بل لحظة إيمانية عميقة تُمهد للقلب طريقه نحو عرفات، حيث يكتمل المقصد وتُرفع الأكف رجاءً وقربًا من الله.



