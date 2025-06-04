شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

تداولت صفحات الغش الالكترونى أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني فى عدة محافظات منها قنا حيث تم تداول امتحان اللغة الإنجليزية وفى القليوبية تم نشر أسئلة امتحان الهندسة، حيث شددت المديريات التعليمية على مكافحة الغش ومحاسبة أى طالب وطالبة تسبب فى تصوير الأسئلة و الأجوبة.

وشددت المديريات التعليمية على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع ومحاسبة المتسبب فيها.

وطالبت المديريات جميع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

ويؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات، كما يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، حيث تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الترم الثاني إلى درجات ومجموعه فى الترم الأول ويحسب المجموع الكلى للطالب حيث أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالعام الدراسى بأكمله.