شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز زوجة وأبناء منفذ الهجوم على مسيرة لمؤيدى إسرائيل فى كولورادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم الثلاثاء، احتجاز عائلة المشتبه به في هجوم كولورادو، بوكالة الهجرة والجمارك للتحقيق ومعرفة صلة الأسرة بالحادث.

وذكرت نويم في تدوينة على حسابها بمنصة "إكس"، أن التحقيقات جارية لتحديد مدى علم عائلته بهذا الهجوم "الشنيع"، وما إذا كانوا قدموا أي دعم له. وواصلت قائلة: "العدالة ستتحقق".

ووفقًا لمسؤول في وزارة الأمن الداخلي، تم احتجاز 6 أشخاص من عائلة منفذ الهجوم – زوجته وأطفاله الخمسة– بواسطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وسيتم الآن معالجة ملفاتهم بموجب إجراءات الإبعاد السريع، والتي تسمح للحكومة بترحيل المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني دون الحاجة إلى جلسة استماع في المحكمة.

وكانت العائلة تعيش في كولورادو سبرينغز، وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفتيش منزلهم يوم الاثنين.

وكانت عائلة منفذ الهجوم متعاونة في التحقيقات حتى الآن، وفقا لما صرح به مايك ميكاليك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في دنفر.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة، حيث أفادت التقارير أن المهاجم استخدم مواد حارقة (زجاجات مولوتوف).