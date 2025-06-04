شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على منحة لمشروع تحسين معدات المركز الثقافى القومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى "دار الأوبرا" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة "180" ملیون ین یابانی.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعنقدة في 25 مارس سنة 2025.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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