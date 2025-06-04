قرار جمهورى بالموافقة على منحة لمشروع تحسين معدات المركز الثقافى القومى

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعنقدة في 25 مارس سنة 2025. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012