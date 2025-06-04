شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: نشاط رياح بأغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

وقالت إن الطقس يسوده أجواءً مائلة للحرارة إلى حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

وأضافت أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادى الجديد.

ولفتت إلى أن هناك اضطرابًا فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث متوقع أن يبلغ ارتفاع الأمواج من (3:2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.