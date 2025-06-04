شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: زمن الرحلة من السخنة لـ الإسكندرية 2.10 ساعة بالقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن زمن السفر في مصر سيكون أسرع من أي وقت مضى، بسبب القطار الكهربائى السريع، الجارى تنفيذه بأطوال تمتد لـ 2250 كم، بسرعات تصل 250 كم في الساعة.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، أن السفر بالقطار السريع يختصر نصف الوقت تقريبا مقارنة بالوسائل الأخرى، وذلك مع توفر الراحة، والأمان، والاستدامة.

وقالت الهيئة، إنه من المقرر تشغيل أحد أحدث أنواع القطارات المصممة لتقديم تجربة سفر استثنائية تتميز بـ السرعة، والراحة، وكفاءة التشغيل الصديقة للبيئة، وذلك كجزء من شبكة القطار الكهربائي السريع.

وفيما يلي أزمنة الرحلات المتوقعة التي ستُعيد تشكيل مفهوم التنقل داخل مصر

1. من العين السخنة إلى الإسكندرية ساعتين و10 دقائق

2. من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مرسى مطروح ساعتين و50 دقيقة

3. من الإسكندرية إلى مرسى مطروح ساعة و50 دقيقة

وأوضحت أنه مع تشغيل القطار الكهربائى السريع في مصر: "لا زحام، لا تأخير ، فقط رحلات ذكية وسريعة تربط بين أهم مناطق الجمهورية، وأن القطار السريع ليس مجرد قطار، بل قفزة مصرية نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة".