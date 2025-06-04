شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر وأبرز مكوناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد دير الأنبا باخوميوس الشايب من الأديرة القبطية الهامة في محافظة الأقصر، ويتميز بتاريخ عريق وروحانية عالية، وتم انتداب نيافة الأنبا يوساب، الأسقف العام بالأقصر، للإشراف الكامل على الدير من الناحية الرهبانية والإدارية والمالية، وذلك حسب قرار بابوي رقم 20 لسنة 2021 الصادر عن قداسة البابا تواضروس الثاني فى 3 ديسمبر 2021.

تاريخ الدير

يرجع تأسيس الدير إلى العصور القديمة، وهو مكرس للقديس الأنبا باخوميوس الشايب، الذي يُعتبر من الآباء الرهبان المؤسسين للحياة الرهبانية في مصر، الدير يحتفظ بتقاليد رهبانية عريقة ويُعد مركزًا روحيًا هامًا في برية الأقصر.

مكونات الدير

الكنيسة الرئيسية المكرسة للأنبا باخوميوس الشايب.

مساكن الرهبان وأماكن العبادة الخاصة بهم.

مرافق إدارية ومالية تدير شؤون الدير.

أماكن مخصصة للصلاة والتأمل في جو من الهدوء والسكينة.

ويُعتبر الدير من الأماكن التى تجمع بين الحياة الروحية العميقة والخدمة الرهبانية، ويستقبل الزوار والرهبان الباحثين عن حياة الانعزال والتقوى.