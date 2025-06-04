شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أوتاوا يلتقى وزير الدولة الكندى للتنمية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، مع وزير الدولة الكندي الجديد للتنمية الدولية رانديب ساراي، الذي تولى منصبه مؤخراً مع تشكيل الحكومة الكندية الجديدة في العاصمة أوتاوا، استمراراً لجهود التواصل مع المسئولين الكنديين لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

واستهل السفير حافظ اللقاء بتقديم التهنئة للوزير الكندي على توليه منصبه الجديد، معربًا عن التطلع لمزيد من الانخراط التنموي الكندي والبناء على النجاحات المتحققة بالفعل من خلال تمويل كندا للعديد من المشروعات التنموية في مصر، داعيًا إلى التوسّع في إطلاق مثل تلك مشروعات بما يُعضد من جهود الدولة المصرية على صعيد تنفيذ أجندتها التنموية الوطنية.

وأكد في هذا الإطار اهتمام الدولة المصرية بتوطيد التعاون مع الشركاء التنمويين مثل كندا في مجال بناء القدرات وتعزيز انخراط مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي الوطني.

كما عرض السفير المصري أيضًا أبرز التحديات التنموية التي تواجهها مصر، لا سيما مع الاستضافة المصرية لملايين من اللاجئين والمهاجرين، مُبرزًا قيام الدولة المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم لهؤلاء واستيعابهم بشكل كامل في النسيج المجتمعي المصري، وتوفير مختلف الخدمات لهم على قدم المساواة مع المواطن المصري.