شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير مضادات السموم بالتعاون مع غرف الطوارئ بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 04 يونيو 2025 07:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير مضادات السموم—خصوصًا مضاد التسمم الغذائي (Anti Botulism) بالتعاون مع مراكز السموم وغرف الطوارئ بالمستشفيات بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض التسمم الغذائي التى تشمل:
- اضطراب المعدة
- القيء
- الإسهال
- آلام المعدة أو تقلصاتها
- ارتفاع درجة الحرارة
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