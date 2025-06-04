شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير مضادات السموم بالتعاون مع غرف الطوارئ بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير مضادات السموم—خصوصًا مضاد التسمم الغذائي (Anti Botulism) بالتعاون مع مراكز السموم وغرف الطوارئ بالمستشفيات بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.