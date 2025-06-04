شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الأسقفيات العامة فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد الأسقفيات العامة من الركائز الأساسية في هيكل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تلعب دورًا مهمًا في دعم البابا البطريرك في إدارة شؤون الكنيسة، خاصة في المناطق التي تشمل القاهرة والإسكندرية وأماكن أخرى خارج مصر.

وتتكون الأسقفيات العامة من آباء مطارنة وأساقفة، مهمتهم الأساسية مساعدة البابا في إيبارشيته الواسعة، إذ لا يقتصر عملهم على منطقة جغرافية محددة، بل يمتد ليشمل مهام متعددة ومتنوعة، ففي الإسكندرية، يوجد ثلاثة أساقفة عموم، بينما في القاهرة هناك 12 أسقفًا عامًا يساعدون البابا في مهامه.

ويُذكر أن تعيين الأسقف العام يتم عن طريق البابا مباشرة، ولا يكون له تزكية من الشعب، حيث يُختار الأسقف العام للقيام بتكليفات محددة قد تتغير حسب الحاجة، وقد ينتقل إلى خدمة دير أو مكان آخر حسب متطلبات الكنيسة.

وقد أكد قداسته على أهمية الحكمة والهدوء في أداء الخدمة، محذرًا من الانجرار وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي قد تثير الفتنة داخل الكنيسة، مشددًا على أن المسيح هو صاحب الكنيسة وأن جميع الخدام يعملون بأمانة في يده.

وتُعتبر الأسقفيات العامة جزءًا من منظومة الخدمة التي تسعى الكنيسة من خلالها إلى تلبية احتياجات أبنائها الروحية والإدارية، مع الحفاظ على وحدة الكنيسة وسلامتها.