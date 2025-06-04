شكرا لقرائتكم خبر عن مخدر اغتصاب الفتيات.. جلسة منتظرة لتحديد مصير البلوجر داليا فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتحدد محكمة الاستئناف جلسة جديدة لنظر استئناف البلوجر داليا فؤاد، على حكم حبسها سنة بتهمة تعاطي المواد المخدرة، بعد أن تقدم دفاعها بمذكرة للاستئناف على حكم حبسها.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي صقر، بمعاقبة البلوجر داليا فؤاد، بالحبس سنة عن تهمة تعاطي المخدرات، فيما قضت المحكمة ببراءتها من تهمة حيازة مخدر "GHB" مخدر اغتصاب الفتيات.

وكانت التحقيقات كشفت أن البلوجر المتهمة تعاطت مخدر الحشيش بعد ثبوت إيجابية عينتها، كما وجد على هاتفها صورة لها بجوار مواد مخدرة.

وأنكرت المتهمة خلال التحقيقات حيازتها للمواد المخدرة، مؤكدة عدم معرفتها بالأحراز المضبوطة داخل منزلها، كما أنكرت معرفتها بالمتهم الثاني في القضية.

ونجحت الداخلية فى ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات" بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول"، "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بالاتجار فى مخدر (المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه، وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة مخدرة - عدد من الأقراص المخدرة) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.