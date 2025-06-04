شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025.. أجواء مائلة للحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

العظمى 25 درجة.

الصغرى 19 درجة.

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.