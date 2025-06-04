شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من القراء يطالبون بالتوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والمحافظات، ايد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والمحافظات.

وأيد 79% من القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والمحافظات، بينما عارض 21% من القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والمحافظات.



