شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: فتح لجان الثانوية العامة مبكرا وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على منح تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بفتح المدارس لدخول الطلاب مبكرا، حتى يتمكن الأعضاء المكلفين من تفتيش الطلاب بتمرير أجهزة التفتيش على ملابس للطلاب قبل دخول اللجنة والسماح لهم بالدخول مبكرا وتسليمهم كراسات الإجابة قبل التاسعة صباحا موعد تسليم كراسة الأسئلة، مضيفة أن تسليم الطلاب كراسات الإجابة مبكرا يمنح الفرصة الطالب من كتابة بياناته بشكل دقيق قبل استلامهم كراسة الأسئلة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة من القيام بالإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو الموضوعية وفق معرفة الحل، أى أن الطالب يبدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة والتى يرى أنه قادر على الإجابة عنه بشكل سريع حرصا على وقت الامتحان، كما طالبت طلبة الثانوية العامة بالحضور مبكرا لدخول اللجنة مبكرا.

ووفقا لـ جداول الامتحانات لطلاب النظام الجديد تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو الجارى فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

أما جدول امتحانات الثانوية العامة نظام قديم، تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية، ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ، ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا، ويوم الخميس 10 يوليو 2025 امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.