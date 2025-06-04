شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تقرر حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

قررت نيابة الأقصر العامة، فجر اليوم الأربعاء، حبس 5 من شركة مقاولات أربعة أيام عقب انتهاء التحقيقات معهم فى التنقيب أسفل قصر ثقافة الأقصر، وعلى خلفية تورطهم فى التنقيب والحفر أسفل القصر بعمق 5 أمتار ونفق بطول 9 أمتار.

فيما قدم "تليفزيون الخليج 365" بثا مباشرا رصد خلاله سلسلة من الكواليس والمفاجآت الجديدة فى أزمة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، والتى لا تزال تكشف الجديد من الأسرار أمام رجال النيابة العامة والنيابة الإدارية، عقب انتهاء عمليات المعاينة من فريق النيابة الإدارية، وختام معاينة اللجنة الأثرية الجديدة من منطقة آثار الكرنك، لتسليم تقريرها النهائى مساء اليوم الأربعاء لفريق التحقيقات.

وقد تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، من ضبط 5 موظفين وعمال تابعين لشركة المقاولات التى حصلت على خطة تطوير قصر ثقافة الطفل بالأقصر، وذلك تمهيداً للتحقيق معهم ومعرفة كواليس واقعة التنقيب عن الآثار أسفل القصر، والذين يشتبه فى قيامهم بالمشاركة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل القصر برفقة آخرين.

فيما انفرد الخليج 365 بنشر أول محضر للمعاينة التى تمت فى موقع التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة مساكن سوق الصنايع فى وسط مدينة الأقصر، والتى تمت يومى السبت والأحد الماضيين قبل زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة برفقة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لموقع الأزمة، وأكد المحضر على أن مدير قصر ثقافة الأقصر أفاد بأن الموقع تم تسليمه لمدير شركة المقاولات المسئولة عن التطوير، وذلك لعمل الترميمات المجانية داخله بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن جانبها قررت النيابة العامة انتداب وتشكيل لجنة جديدة من منطقة آثار الأقصر تابعة لمنطقة الكرنك وطريق الكباش، تضم مدير عام وأثرى ومسئول مساحة، للقيام بالفحص الشامل من جديد لموقع التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة المساكن فى وسط مدينة الأقصر، تمهيداً لوضع التقرير النهائى بالواقعة بين أيدى رجال النيابة العامة.

وكان ”الخليج 365” انفرد بنشر خبر وتفاصيل واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر فى منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، قبل 24 ساعة من زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد قصرى ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر والذى يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة، ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعلى إثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى السابق، والمدير العام الحالى للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسئولى الإدارة الهندسية، والمكتب الفنى، والصيانة، إلى جانب مديرى قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسئول الأمن بفرع الأقصر إلى التحقيق الفورى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.